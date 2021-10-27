為強化漁民的工安意識以及職災防範知識與技術，勞動部勞動及職業安全衛生研究所將於10月30日至11月1日，在基隆區漁會旁的八斗子魚市場舉辦「漁船勞工作業安全衛生危害預防宣導暨展示」。現場有各項漁民作業安全展示體驗主題，包括漁船火災預防、感電危害、甲板滑倒預防、落海預防、機電噪音預防及漁船捲網機機械捲夾危害預防等，歡迎有興趣民眾踴躍參加。

近年來漁船火災事故頻傳，起因常為棄置菸蒂、爐火烹調及電線短路等因素造成，加上漁船內部油料、漁網及外部結構木料、玻璃纖維等易燃物眾多，造成漁工令人遺憾的職災及漁船財產設備損失。為讓漁工們可以近距離的體驗和認識展覽主題，展覽地點就近設置在基隆八斗子漁港旁，並特別安排消防員說明船舶火災危險性及常見原因、指導防範方法，並直接教導外籍漁工們現場實際操作滅火，學習滅火器操作的正確用法。

勞安所表示，漁民死亡職災率是全產業職災的4倍多，當民眾享受美味海鮮時，都不希望是犧牲漁民的安全與健康換來的；1個漁民受到職業災害，影響的是1個家庭。勞安所希望透過辦理漁船勞工作業安全宣導展示，強化漁民工作的自我安全防範意識，讓漁民在海上作業更安全、健康，也能有個舒適的工作環境。

勞安所表示，本次展示活動特別邀請行政院農委會漁業署、基隆市政府產業發展處、消防局、環境保護局、基隆區漁會等共同擔任協辦單位，各單位業也在現場展示攸關漁民權益的宣導品，民眾可以一次同時獲得漁民作業安全、權益等重要資訊。

「漁船勞工作業安全衛生危害預防宣導暨展示」展覽預計將從10月30日展示至11月1日，展示漁船作業常見的職業安全的主題，完成現場參觀也可現場獲得展覽吉祥物工安熊文宣品一份，歡迎有興趣的民眾逕自前往，相關內容請洽勞動部勞動及職業安全衛生研究所網站https://www.ilosh.gov.tw/ 或來電詢問(02)26527682蘇先生、(02)26982989轉02448屈先生。