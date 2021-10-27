近一個月金融市場震盪不小，主要受到大陸恒大事件、聯準會釋放年底前縮減購債等因素影響，VIX指數一度突破25，美國10年期公債殖利率也竄升至1.6％以上，全球股債市同步承壓，但特別股在四項條件的支持下，受惠景氣回溫、評價面優勢，及市場對收益資產的需求不墜，後市表現不看淡，仍有利長期多頭趨勢延續。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，儘管近期市場波動加劇，不過在市場資金依舊充沛，在四項條件的支持下，仍有助支持特別股表現。首先是股利發放無虞，現階段來看，無論投資級或高收益級別企業的現金水位仍偏高，顯示未來在購併、資本支出或是股利發放上仍有充沛資金可供運用，特別股派息能力無須擔憂。

其次是量化寬鬆（QE）緩步退場，觀察2010年以來特別股表現，幫貨幣政策迅速短輒造成利率短線快速彈升下，特別股雖然也受到影響，不過隨後仍持續走升，而以目前情況來評估，景氣回溫以及QE緩步退場已是市場共識，如此特別股表現料將有撐。

邱郁茹指出，其三為評價面具吸引力，現階段來看，特別股利差近329基點，已與高收益債相當，而就去年特別股修正導致利差擴張至與高收益債相當的時期為例，後續特別股呈現強勢反彈態勢，利差深具收斂空間令特別股更具投資吸引力。

最後為市場對特別股配置需求強勁，過去兩個月來看，美國金融特別股發行相當清淡，不過發行利率卻創歷史新低，定價強勁也意味著市場對於特別股這類品質較佳，又具高息特性的產品擁有強勁的投資需求。