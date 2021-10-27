台北地院針對三中案，宣判馬英九前總統一審無罪，立法院國民黨團直言，台北地院還馬前總統司法清白，蔡英文身為總統及民進黨主席，不該為北檢濫權起訴公開道歉嗎？

國民黨團指出，2006年時任民進黨前主席游錫堃等人，向高檢署查黑中心告發馬英九前總統等人賤賣黨產，經特偵組2014年查無不法簽結。民進黨2017年以再黑機關「黨產會」提出所謂新事證，並由蔡英文任命的北檢檢察長重行起訴。

國民黨團表示，蔡政府重啟執政黨就對卸任前總統濫權起訴，對馬前總統的政治追殺，他們要反問蔡英文總統，没有政治介入？黨產會會提出所謂新事證？没有政治力介入北檢檢察長會站到第一線，大俥仗重啟調查、重行起訴？這件官司就徹底的政治起訴案，配合重啟調查相關人等，現今都在綠朝升官發財。

國民黨團痛批，政治追殺15年，結果換來北院一個無罪，重重的打臉民進黨、打臉蔡英文，蔡英文不該為此負責起相關的政治責任嗎？北檢淪為政爭工具，法務部不該有人出面負責嗎？

國民黨團強調，今宣判結果證明2件事，這五年來所謂的轉型正義，只是遂行「轉行朕意」的發洩工具；而所謂的司法改革遙遙無期，法務部、北檢學會如何維持「司法中立」、「政治中立」，還有一條漫漫長路要走！這些甘於為當道者做為司法政爭工具的司法人，不該向國人公開道歉嗎？