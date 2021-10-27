鄭怡帶水餃探班馮秉軒、林俊逸、郎祖筠、賴銘偉等演員。（星光娛樂提供）

鄭怡帶水餃探班馮秉軒、林俊逸、陳葦廷、郎祖筠、賴銘偉等演員。（星光娛樂提供）

實力唱將林俊逸、賴銘偉聯袂主演郎祖筠「春河劇團」歌舞劇《好好愛我 青春追夢人 青春歌喉讚》，由於疫情不能排練，近期解封後，郎姑帶領團員卯起來趕進度，一天排練長達12小時，逢假日更是遠遠超過這時數。「民歌天后」鄭怡是林俊逸、賴銘偉大師姐，昨（26日）特別從自家水餃店帶來200顆熱騰騰水餃，慰勞馮秉軒（餅乾）、陳葦廷等新生代演員們，大家大快朵頤直問鄭姐好吃爆表水餃哪裡買？鄭怡不忘廣告自家水餃店，立馬圈粉眾小演員，「芳妮的小吃店」粉絲頁網羅所有演員的追蹤，讓她開心得合不攏嘴。

林俊逸甫於三月舉辦《華逸登場》大型演唱會，緊接投入歌舞劇《好好愛我 青春追夢人 青春歌喉讚》，林俊逸在劇中扮演老師，戲外也不吝惜幫助其他年輕演員，熱心指導大家歌舞，獲得「林老師」封號，而且他風趣幽默，跟大家打成一片，完全沒有距離，小演員們喜歡找他談心，「林老師」成為劇團中的精神支柱。

賴銘偉則有備而來，為了音樂劇大瘦14公斤，完全變了一個樣，神清氣爽的他打趣說：「別人是168，我是231！」，意即他一天只吃一餐，被問會不會餓昏？他說其實不會，身體其實很有韌性，透過漸進式的方式減量減餐，「讓身體慢慢達到每天只吃晚餐，但不會飢餓的階段。」

鄭怡對他瘦身歷程相當感興趣，賴銘偉還傳授她小偏方-喝無糖咖啡茶，用二分之一高纖綠茶對二分之一黑咖啡當飲料，不但可滿足喝飲料的口慾，還完成零熱量兼促進腸胃道蠕動。此外，現實生活是「搖滾宮主」的賴銘偉，巧妙把八家將的劇情置入在音樂劇裡頭，他不僅演出、也自己準備道具讓演出更生動逼真！有理想的他說：「傳承民俗文化一直都是我覺得最重要、最樂意的事！」

鄭怡攜200顆水餃探班師弟林俊逸、賴銘偉，也不忘招呼劇團所有演員一起來吃下午茶，旅居多倫多時，她每晚最期待的主婦休憩時刻就是追劇，她自加拿大返台後，也投入電視劇《粉紅色時光》、《蓋酷爸爸》演出，令人耳目一新，近期則有瞿友寧導演的《愛的混混》即將上檔，她謙虛：「雖然在歌唱領域我有江湖地位，但來到戲劇界我就是個新人。」

她表示演戲演出癮來，昨送水餃遇到郎祖筠，她超級興奮，直說很愛她的作品，對音樂劇也很有興趣，「可以一舉結合最愛的歌唱和演戲。」又說：「如果有機會很願意嘗試，讓我多元的演藝生涯可以更豐富精彩喔！」郎姑也頻點頭，表示有機會要為鄭怡量身定做開個大劇！

「春河劇團」歌舞劇《好好愛我 青春追夢人 青春歌喉讚》，將於11／27引爆桃園展演中心，並同步推出該劇原聲帶。購票請洽「兩廳院售票系統」。