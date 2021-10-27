舊機換新機 竊賊偷手機也搞換機方案

新北市萬里區洪姓男子昨（26）日見萬金溫泉旅館警衛室內無人，臨時起意偷走警衛價值2萬多元的OPPO手機，掉包成自己壞掉的iphone手機，警衛發現後報警，金山警分局員警迅速在附近逮捕洪嫌，洪嫌坦承犯案，訊後以竊盜罪嫌送辦。

警方表示，昨天下午3時許，溫泉旅館張姓警衛離開入口處警衛室時，將剛買的手機放在桌上，洪嫌路過見警衛室無人在場，打開窗戶竊走桌上手機，換成1支壞掉的舊iphone，隨即徒步逃離現場。

金山分局大鵬派出所獲報，隨即派員到場調查，員警在溫泉旅館周遭巡視時，發現1名男子形跡可疑躲藏在草叢間，見到警方後又馬上躲進汽車修配場的廁所內，員警訊問修配廠技師確認該男並非廠內員工，員警立即盤查該男，該名洪姓男子見行跡拜露，只好坦承因一時財迷心竅，將新手機據為己有。

警方現場起獲贓物，將洪嫌以現行犯逮捕，偵訊後以竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。