女星何如芸近日跟著好姊妹郁方、佩甄和季芹等人到小琉球度假，並為郁方慶祝50歲大壽，大伙兒今（27日）則早起玩風帆，不吝嗇解放好身材的何如芸，也大方曬出比基尼美照，只見她身穿花紋圖案的連身比基尼，大方解放美胸和長腿，何如芸肌膚白皙、零贅肉，52歲身材更是辣到不科學。

照片中，何如芸放下一頭長髮、身穿花紋圖案的連身比基尼入鏡，戴草帽、墨鏡的她，散發度假氛圍，而何如芸大方解放白嫩肌膚、美胸和鉛筆腿，轉身還有大露背，保養有術的何如芸超凍齡、身材零贅肉，完全沒讓歲月在身上留痕跡，52歲狀態極佳、辣到不科學。

何如芸曬出小琉球度假美照。（圖／取材自何如芸 Michelle Ho臉書）

何如芸也發文透露：「昨晚聊到3點，今早7點還是要奮力爬起來去玩風帆，碧海藍天陽光，是不是很像在地中海？」何如芸開心直呼：「#小琉球是我最喜歡的度假島嶼」，由於何如芸日前因夜間導覽不慎摔車，她也不忘標記：「#感謝就在海邊民宿的小帥哥在我摔車之後每天載我出出入入 #每次的相逢都自帶驚喜」。

而何如芸比基尼辣照曝光後，好身材也吸引網友狂讚：「好美的背部，迷人好身材，加油」、「大家的身材都好好喔」、「好美喔」、「好多美女」、「陽光，海洋，比基尼!好美唷」。