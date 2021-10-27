經濟部為選拔致力於節能工作之企業及推動能源教育之學校，於今26日召開「110年經濟部節能標竿獎暨推動能源教育標竿獎」決審會議，共選出43家節能標竿獎得獎單位，共可節省1.99萬公秉油當量、3.73億元能源成本，相當減少8.91萬公噸二氧化碳排放量。

經濟部能源局表示，今年經過嚴謹的初、複審作業，從報名的83家廠商、33所國民中小學，選拔出23家節能標竿單位及20所推動能源教育標竿學校，而今年獲獎的各家廠商也提出淨零碳排的具體做法以及努力目標，展現對氣候變遷及永續議題的重視，後續將透過系列觀摩會活動及線上標竿案例分享，提供各界觀摩學習，擴散成功節能經驗，將節能豐碩成果開枝散葉。

在中小企業組獲得金獎的四方乳品公司，由董事長親自領軍，以「與環境共生」的理念，結合節能、創能、儲能及固碳全方位做法，並與休耕地農民合作種植牧草，不僅不須進口長程運輸的牧草，也創造固碳效益，更引進能管系統及ESCO節能診斷，逐步找出冷凍冷藏最佳除霜排程，降低尖峰負載，打造循環經濟牧場。

另外還有獲得金獎的臺灣菸酒公司臺中酒廠，採用節能型無油空壓機及變頻冰水主機取代老舊機組，不僅於107年至109年三年間減少了21%耗能，更難能可貴的是，該廠配合防疫需求，於109年防疫酒精生產量約達120萬公升，在產能增加下，整廠仍可達到6.1%的節能率，展現極佳的節能行動成果。