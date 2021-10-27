工業電腦廠凌華（6166）27日宣布攜手亞旭電腦、資策會、聯嘉光電，共同開發一套完整蜂巢式車聯網（C-V2X） 解決方案，將AI科技與相關應用與車載網路、智慧交通號誌與訊號控制整合，為加速智慧交通系統（ITS）科技創新和商業化奠定基礎，將有助改善道路安全和交通效率。

凌華指出，V2X車聯網技術是為了連結車對車、車對人、車對道路設施、以及車對網路。透過802.11p Wi-Fi通訊協定為車聯網建立基礎，讓車主得以避免意外和交通堵塞。

尤其蜂巢式車聯網具備傳輸範圍較DSRC（專用短距離通訊技術）為廣，且延遲性遠較DSRC為低等特性，可進一步提供即時性的資料通訊，當結合車載智慧裝置時，可以加速智慧化的交通系統 (ITS) 發展和L3以上等級自動駕駛功能。

凌華科技網路通訊暨公共建設事業處協理胡勝雄表示，目前在全球已看到發展蜂巢式車聯網的強大動能，尤其此科技可以實質改善道路安全、交通效率和物流革新。

更重要的是，蜂巢式車聯網可以大幅加速自動駕駛的科技創新與商業化。蜂巢式車聯網能否快速普及，則有賴產業參與者的廣泛合作，這就是凌華致力於建立一個廣納各界生態系統的主因。對於能和亞旭電腦、資策會、聯嘉光電等夥伴共同建構及測試C-V2X解決方案深感振奮。

蜂巢式車聯網解決方案整合凌華AVA-3510系列強固式車載AI電腦、亞旭的車載／道旁單元 (RSU/OBU)、資策會的AI應用系統，以及聯嘉光電的智慧交通燈號和交通訊號控制器。

目前全台灣已經有4個蜂巢式車聯網先導計畫正在進行，包含側鏈(sidelink)和蜂巢式網路通訊，率先應用於台北、新北、桃園及台南「四都」城市。藉由先導計畫測試在不同應用案例下，基於強化5G服務品質 (QoS)其可靠性、低延遲性和寬頻通訊品質。