美國總統拜登（Joe Biden）21日在CNN舉行的市民大會上，肯定答覆美國有保衛台灣的承諾，美媒「Axios」指出，這是拜登上任後2度脫口暗示美對台政策已改變的發言，消息人士認為，拜登是脫口透露自己的真實想法，也就是台灣的戰略意義太重要，美國不會坐視北京武力佔領。

美國總統拜登在CNN市民大會上肯定答覆美國有保衛台灣的承諾。

美國總統拜登21日出席美國有線電視新聞網（CNN）舉行的市民大會，有民眾提問他是否願意發誓保護台灣，拜登回答「是」，接著他被CNN主播安德森古柏（Anderson Cooper）追問，這是否代表當「北京發動攻擊時，美國將協防台灣」，拜登回應：「是的，我們有承諾這麼做。」

針對拜登的發言，白宮後續發布聲明澄清美國的對台政策沒有變化，「美台防務關係以《台灣關係法》為依歸，會根據該法履行承諾，繼續支持台灣自我防衛，也持續反對任何單方片面改變現狀。」

美媒「Axios」指出，長期以來美國對台政策維持「戰略模糊」，用字遣詞都經過字斟句酌。不過自拜登年初上任以來，他已經2度看似是脫口暗示美對台政策改變的言論。

除了21日，8月拜登接受美國廣播公司新聞網（ABC）專訪時，駁斥美國撤軍阿富汗令外界質疑美國對盟友的承諾，他當時表示美國對北約創立條約的第5條「做出神聖承諾」，也就是如果任何人侵略、或對北約盟友採取行動，美方都會做出回應，「對日本、南韓和台灣也一樣。」

Axios指出，拜登的2次發言過後，白宮都必須善後，強調總統的發言並不代表政策改變。

在回覆Axios時，美國資深官員重申拜登致力於《台灣關係法》，並且將持續協助台灣維持足夠的自衛能力，不過白宮並未回應拜登的發言是差錯還是刻意的。

一名曾和拜登高級官員談論此事的消息人士指出，相信拜登是不經意透露了自己的真實想法，也就是台灣對美國的戰略意義太重要，不會讓北京以武力奪取。

不過Axios也指出，幾乎可以肯定的是，拜登的發言不是正式的戰略政策，白宮對於即興脫口相當敏感，如果美對台政策改變，比較有可能透過精心安排的演講或嚴格審查的戰略文件公開。

但是令人感到奇怪的是，拜登應該相當了解台灣議題的相關發言錙銖必較，例如他2001年還在當參議員時，就曾撰文抨擊前總統小布希（George W. Bush）在台灣議題上的措詞不精確。

針對拜登在CNN上的發言，前美國副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）表示，這不是關於戰略清晰的正式聲明，「而是向北京傳遞實質訊息：不要低估我們。」