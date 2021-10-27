三中案前總統馬英九獲判無罪，新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，他是司法體系出身的執法人員，他對司法判決一向都是相當尊重司法判決。

三中案一審判馬英九無罪 羅智強痛批民進黨：赤裸裸的政治追殺
馬英九三中案獲判無罪 黃世杰：尊重司法 陳椒華：令人遺憾
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