中華醫大餐旅系健康樂活餐廳獲農糧署「台灣米標章」認證。（曹婷婷攝）

中華醫大健康樂活餐廳選用台灣米設計開發多款健康蔬食。（曹婷婷攝）

中華醫大健康樂活餐廳選用台灣米設計開發多款健康蔬食。（曹婷婷攝）

從創意異國米食料理鼓勵師生多吃台灣米，中華醫事科技大學成為全台第一所取得「台灣米標章」的校園！

中華醫事科技大學餐旅管理系教師群指導學生直營健康樂活餐廳，採用原料米為種植於濁水溪流域的嚴選西螺米，取得農糧署「台灣米標章」認證，農糧署糧食產業組長林傳琦今天到校頒授標章證書，由校長孫逸民代表接受。

林傳琦表示，中華醫大是全台校園餐廳第一個取得認證的，「台灣米標章」等同是店家米飯產品100％使用台灣米身分證。他表示，學校是推廣米食及其正確飲食觀念、知識最好的舞台，從學校出發再回到家庭並擴及社會，比在消費端做行銷推廣，效果可能更好，未來也將持續走進校園推廣。

為推廣台灣米，農糧署2014年起推動「台灣米標章」認證，鼓勵餐飲相關業者百分百使用國家標準二等以上、碾製日期在半年內的台灣產製米食或米飯料理，符合者可申辦使用「台灣米標章」，確保業者購入的食米來源及品質，也讓消費者吃得安全及有品質。全台目前有97家業者、上萬家門市選購台灣米。

孫逸民說，中華醫大向來重視食材安全、食品營養及衛生，獲頒台灣米標章認證，校方會持續以高標準檢視餐廳飲食的各方面條件。

配合「台灣米標章」授證，中華醫大健康樂活餐廳今天也端出台、日、港、韓、泰、美式等6種異國米食料理，展示師生手藝與巧思。健康樂活餐廳由餐旅管理系老師指導學生將所學透過實務呈現，每周ㄧ至四提供午餐，餐點食材均嚴選台灣西螺金農米及在地農特產精心製作，物美價廉、菜色豐富，深受師生喜愛。