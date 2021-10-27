永貞宮主委張淑芬展示限量發行的永貞宮媽祖聯名悠遊卡。（謝明俊攝）

永貞宮捐贈專業足球鞋及釘鞋給尖山國小足球隊、田徑隊。（謝明俊攝）

永貞宮主任委員張淑芬（左）、曼哈頓負責人張文祥27日上午將捐贈球鞋送至尖山國小。（謝明俊攝）

頭份尖山國小足球隊教練劉恆亮將基層足球帶進苗栗。（謝明俊攝）

劉恆亮教練將尖山國小足球隊命名為「國旗足球隊」，展示強烈的愛國情操。（謝明俊攝）

尖山國小校長李鴻明展示劉恆亮列名全國9大基層足球教練。（謝明俊攝）

頭份市尖山國小退休教師劉恆亮，憑著自己熱愛足球的動力，曾帶起尖山女足隊的輝煌炫風，他退休後仍然繼續回校訓練小朋友，熱情感動許多家長，頭份永貞宮委員會與曼哈頓運動休閒館，合力捐贈專業足球鞋及田徑釘鞋一批給尖山國小，其中永貞宮更以首度限量發行的媽祖悠遊卡所得盈餘捐助小朋友，期望他們能在運動場中持續發光發熱。

在劉恆亮帶出來的男女足球隊中，有多位是目前國內及大陸足壇的重要球員，包括國家隊的守門員邱育宏、球員賴志瑄、陳陞洧、陳巧倚，吉林長春亞泰職業隊柯昱廷、湖南湘濤一軍陳昭安，國家女足高培玲、曾筠雅、林欣卉、李亦潔、劉如名等，都是出身頭份尖山國小足球隊。

苗栗過去被視為足球沙漠，從少年時期就喜歡踢足球的劉恆亮，師專畢業退伍後，分發來苗栗縣頭份尖山國小任教，將基層足球帶進苗栗，讓沙漠開出美麗的花朵。

劉恆亮長期支持著尖山國小足球隊的存續，至今25年，從過去全校足球隊有多達7、80名球員，到目前因少子化只剩10多名球員，劉恆亮對球隊的認真和熱情依舊，8年前，劉恆亮自學校退休，但他仍繼續擔任教練工作，他把球隊命名為「國旗足球隊」，從隊服到襪子都以國旗為主題，不僅愛足球，更是愛國。

劉恆亮招募小朋友們加入足球隊，想盡各種辦法吸引小朋友，他對運動的熱愛和堅持，也影響到尖山國小的田徑隊成為縣內強隊，在縣內各級比賽中，尖山國小成績亮眼，更代表苗栗縣參加全國性比賽，獲得漂亮成績，學校雖小，卻是體育大校。

身兼頭份永貞宮主任委員的苗栗縣議員張淑芬，為尖山國小培養學生對運動的堅持而感動，經召集全體委員開會決議，利用今年首度發行的永貞宮媽祖聯名悠遊卡，所獲盈餘15萬元，用來購買專業的釘鞋及足球鞋，讓小朋友們上場比賽更能盡情發揮。

為了擴大經費影響力，張淑芬徵獲竹南曼哈頓運動休閒館負責人張文祥熱情資助，以成本價助捐這批跑鞋及球鞋，讓學校師生感動不止，尤其是劉恆亮教練在見到小朋友擁有全新的球鞋可以練習時，心中感激不已，替小朋友感謝永貞宮的善舉。

張淑芬表示，永貞宮未來將每年固定發行999張媽祖限量聯名卡，盈餘約有15萬元，將全部用來捐助苗栗縣中港溪區域內各學校各項用途，而永貞宮每年另有捐助各校自強家庭學生獎學金，希望讓有需要的同學都能獲得援助。