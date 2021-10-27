宏佳騰（1599）今（27）首度推出針對物流業者與載貨需求打造的三輪商務智慧電車，執行長林東閔並於發表會中宣布與物流業者Lalamove及momo富邦媒締結合作夥伴關係，瞄準物流商機。

宏佳騰今日舉辦新車發表記者會，宣布全台首創針對物流業者與載貨需求打造的三輪商務智慧電車Ai-2 Gather系列正式登場，將為所有物流業者與載貨需求的民眾取得更安全、好載的車款選擇。

根據未來流通研究所的調查報告顯示，台灣宅配服務業營業額近10年CAGR（年複合成長率）高達12%。此外，全台機車物流一年有6.75億件以上的運送量，且電子商務成長率每年持續以雙位數百分比成長；可預見未來物流配送的需求將日益增加。

宏佳騰智慧電車自2019年成立以來，短短兩年內已推出五款智慧電車，截至今日已突破2萬名車主，總銷量穩居國內電車品牌亞軍。看好物流商機，首度推出三輪商務智慧電車Ai-2 Gather系列。

Ai-2 Gather採用Gogoro Network的電池系統，可在全台10600+個電池交換機櫃進行換電。此外，操作靈活的三輪作動、可停至機車停車格、搭載智慧儀表等便利設計，也有助提升載貨工作便利性及物流運輸車隊的管理效率。

除了新車發表外，宏佳騰也攜手合作夥伴Lalamove及momo富邦媒。momo富邦媒體董事長林啟峰提到，今年5、6月疫情升溫，momo短時間湧入大量的訂單，面臨龐大的配送需求，物流承載實力與彈性至關重要。機車物流在全台核心都會帶、重點消費熱區的配送扮演重要角色，無論在配送節點、機動、幅員、時效皆具潛力。

宏佳騰今年1~9月營收為26.2億元，年增15.81%，在國內市場站穩電車銷售第二的位置，外銷沙灘車訂單也持續穩定成長。此次新推出三輪商務智慧電車，可望貢獻後續業績成長。