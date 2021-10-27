年底公投成蔡政府期末考？總統蔡英文親上火線說明｜2021.10.27

針對年底四項公投案，總統蔡英文在今（27）日民進黨中執會前，發表談話，除表示對立委陳柏惟罷免案感到遺憾外，也宣布將與基進黨共同討論，推出最好的人選，贏回台中；至於公投，蔡英文喊話「四個不同意，台灣更有力；四個不同意，台灣不會亂下去」。

蔡英文首先提到前幾天立委陳柏惟罷免案通過，覺得很遺憾，並批國民黨近期發動的幾個罷免案，並非以從政表現為前提，而是出自於好惡，甚至把罷免當做政治操作的工具，這並不是好現象。蔡英文也說，我們沒有時間惋惜，既然有人要繼續推動罷免擾亂台灣，我們就要挺身而出阻止亂象，關於台中補選，會和基進黨共同討論，推出最好的人選，把台中贏回來，請大家一起全力以赴。

罷免結束後，輿論焦點回到公投，蔡英文指出，用公投來升化民主是民進黨一直追求的價值，但現在國民黨把公投操作成黨同伐異的工具，阻礙國家發展，我們一定要站出來。

關於核四，蔡英文說，因為地震帶的風險，以及混亂拼裝帶來的安全風險，連馬政府也只能在安全問題長期難解之下，選擇封存核四，此外，全國也沒一個縣市願意接受核廢料永久儲存，當年疑慮都沒有解決，國民黨卻想利用公投重啟核四，我們不會同意。

蔡英文接著提到，三接可以減少空汙，均衡南北發電的重要建設，為藻礁保育，我們執政後不僅大幅縮減開發規模，今年更進一步推出再外推方案，但國民黨從來不關心環保、也不在乎減煤，現在卻用這一些藉口阻礙能源轉型，製造能源轉型缺口，我們不會同意。

至於美豬，蔡英文說，美豬進口是國家經貿體系布局的一環，我們已經展開台美TIFA對話，也正式申請加入CPTPP，談判有來有往，美豬只是市場的選擇，並非強迫購買，政府也保證，基於國際標準、食安前提做好配套，國民黨想阻擋台灣走向國際，我們不會同意。

蔡英文也提到，三年前公投綁大選造成選務混亂，甚至有邊開票、邊投票的情況，後來我們把選務分開避免爭議，現在國民黨想故技重施，恢復公投綁大選，我們也不同意。

今天的中執會，蔡英文要求所有黨公職，全力阻止有人濫用公投，阻礙台灣能源轉型、走向國際、民主升化，這周六要展開全面社會溝通，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，都會帶頭到各地宣講，全力阻止公投變成惡鬥，讓改革持續推動，讓國家繼續前進。