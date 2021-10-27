為增加投報率，屬於新加坡政府的國有投資公司淡馬錫，已成立一個新的投資平台，日後將著墨於公司規模在10億至50億美元的全球中小型企業。

淡馬錫新設立的這家獨資子公司65 Equity Partners有45億新加坡幣，約61億美元的資金可供運籌帷幄。除了全球中小型類股是標的之一外，將來可望在新加坡上市的國際企業，也有機會列入考慮。

隸屬淡馬錫控股的投資部門淡馬錫國際表示，65 Equity Partners可強化淡馬錫核心投資以外的業務，例如國有企業私有化或家族企業重整等。同時，新加坡65 Equity Partners的交易規模，先設定在1億至2億美元之間，初期以本地投資對象為主，之後再拓展至東南亞以及歐美等地。

此外，65 Equity Partners的優先標的物並不鎖定科技新創公司，而是放在一些較為成熟的產業，例如，物流、科技、健保、消費與工商企業服務等。

這個淡馬錫新投資平台，目前與星國政府的兩個共管基金。一個是規模在10億新加坡幣，用來扶植區域內企業。另個是15億星幣的，供應將要在新加坡掛牌上市公司的後期運用資金。

淡馬錫控股是新加坡航空、金融服務的星展集團，還有新加坡最大的跨國企業吉寶集團等主要大股東。同時，這個全球排名前10大的主權基金，也挹注資金活水給創投或新創公司，甚至還有中小型企業等等。