因應智慧科技及數位轉型趨勢，強化台美智慧製造合作，經濟部台美產業合作推動辦公室（TUSA）、台灣智慧自動化與機器人協會(TAIROA)與美國賓州匹茲堡機器人協會（PRN）今天簽署產業合作備忘錄(MOU)，三個單位共同搭建平台，加強台美在機器人、自動化、人工智慧與智慧製造產業的聚落鏈結，期望透過此台美產業交流及媒合平台，槓桿美國尖端技術，協助台灣製造業智慧轉型並往高值化發展。

根據工研院IEK Consulting研究報告，全球智慧製造技術市場的年複合成長率為9.88％，預計在2025年可達到3010億美元。經濟部工業局副局長楊志清表示，工業局自2016年起推動「智慧機械產業推動方案」，透過政策工具帶動智慧化升級轉型。由於廠商的規模與能量不同，在推動上是以優先協助進行「數位化」，再逐步往「數位優化」、「數位轉型升級」，以期達成「智機產業化」及「產業智機化」之願景，並朝成為「亞洲高階製造中心」的目標邁進。而政府為吸引台商回台投資、鼓勵業者投入智慧化轉型，也公布「產業創新條例」，企圖提高業者投資意願，加速智慧製造升級腳步。

今天也以《AI+數位轉型》為主題，邀請匹茲堡機器人協會執行董事Joel Reed、洛克威爾自動化公司台灣區總經理譚世宏、Epicor Software Corporation台灣區總經理陳哲晃、台達電機電事業群技術長連監棠與鴻海副董事長李傑等國內外企業專家分享AI創新技術與AI在智慧製造產業應用實例，並由工研院產科國際所蘇孟宗所長主持「台美合作 加速數位轉型」專題討論。