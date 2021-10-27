大陸國家衛健委今（27日）公布前一日新增59例新冠肺炎確診病例，其中50例為本土個案。內蒙古疫情持續延燒，截至今早上7時，內蒙古現有本土確診病例已破百例，達110例。危上任的兼任額濟納旗委書記、阿拉善盟盟委書記代欽要求公安加強巡邏，對不聽勸阻擅自外出者，「見一個抓一個」。

大陸新增本土確診病例分別為內蒙古32例；貴州5例；山東4例；甘肅4例；北京3例；寧夏2例。

據內蒙古疫情防控工作指揮部發布數據顯示，截至今上午7時，當地本輪疫情累計確診病例增至110例。在疫情最嚴重的額濟納旗，昨中午12時已啟動第5輪全民核酸檢測工作。為確保檢測不漏一戶、不落一人，不參加者「健康碼」將無法變為綠色。

額濟納旗本輪疫情始於在西安被發現感染個案的上海旅行團，於本月11日曾自駕到當地旅遊，在達來呼布鎮的餐廳就餐。額濟納旗經全民核酸檢測，於本月19日確認新增5例確診，均為餐廳工作人員。