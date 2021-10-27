立法院將啟動修憲工程，各政黨除對下修公民權至18歲有共識外，其餘像是廢除考試院跟監察院、降低修憲門檻等，尚未達成共識，民眾黨立法院黨團幹事長蔡壁如、立委張其祿今呼籲，修憲不僅要下修投票權，還要修改選舉制度，將「贏者全拿」的「並立制」改為「聯立制」，避免中道力量的民意被沒收，扶植第三勢力政黨。

蔡壁如指出，修憲議題下修公民權至18歲等議題外，民眾黨最想提出的是區域立委「並立制」改為「聯立制」，因為民進黨政府提出的萊豬政策、疫苗政策等，就是因為「並立制」產生的結果，依據上次立委選舉，民進黨、國民黨、民眾黨三分天下的狀況，但民進黨卻在立法院囊括54％的席次。

蔡壁如說，小黨雖然在政黨票得票比例不低，但獲得的席次相當少，小黨長期深耕地方，有對特定議題的理念，卻被選制阻礙發展，導致在立院中沒有聲量，無法成為有制衡作用的「關鍵少數」，產生「票票不等值」的現象。

張其祿舉例，依照上屆政黨票得票比例，民眾黨至少可以獲得13席立委席次，比現在增加8席，凸顯現行選舉制度非常奇怪且不公平。

為讓台灣選制更加公平，民眾黨團提出修法三大方向，參考行政規費，將保證金改為較低額的登記費，促進公民參政意願；降低政黨補助款門檻部分，將得票率3.5％門檻下修到2％，有利政黨公平競爭；此外，透過共同推薦候選人制度，排除贏者全拿的困境。

降低修憲門檻部分，現行規定即便走到公民複決階段，也需要965萬張同意票才會通過，比起蔡總統競選連任獲得的817萬張票還高；另外，現行制度下，小黨提出憲改案難度高，修法的主體是民眾，而非強勢政黨，民眾黨團亦主張修憲提案門檻降低。