美國維吉尼亞州備受關注的州長選舉將於11月2日登場，總統拜登今天大力支持選情告急的民主黨候選人，敦促選民擊敗共和黨的「極端主義」。

法新社報導，民主黨候選人麥考里夫（Terry McAuliffe）民調支持度直落，讓民主黨拉起警報，憂共和黨將於明年期中選舉在國會大舉收復失土。

拜登今天替麥考里夫站台時，奚落共和黨籍候選人楊金（Glenn Youngkin）是「川普的跟班」。

拜登在離華盛頓特區不遠的維吉尼亞州阿靈頓市（Arlington）對群眾說：「你們有勇氣和智慧，向在美國各地支配了共和黨的極端主義說不。」

「今天的共和黨毫無作為，只是繼續為富人和最具影響力的企業減稅。」

理論來說，64歲的麥考里夫這場州長戰應該相對好打，因為他2014年已擔任過維州州長，2018年依當地州長不得連任的法律交棒，這次只不過是尋求從自己民主黨同僚諾森（Ralph Northam）手中接棒，重登州長大位。

豈料，楊金在民調中與他旗鼓相當，有望在11月2日的選舉脫穎而出。若真如此，共和黨士氣將大振，積極推動於2022年期中選舉重掌國會。

如今距離選舉僅剩一週，12個月前在總統選戰中贏得維州的拜登為麥考里夫大力催票。他呼籲選民：「投票、投票、去投票。」「為了民主、為了維吉尼亞州、為了美利堅合眾國，請去投票。」

人氣頗旺的前總統歐巴馬也已為麥考里夫站過台，現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）也將於29日動身前往維州，在最後關頭全力衝刺。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1101027