日本眾議院大選將於31日投開票，為打造更方便投票的環境，這次共有17個地方政府在購物中心等人潮聚集地設置48處「共同投票所」，創2016年參議院大選以來新高紀錄。

日本讀賣新聞、TBS電視台報導，日本政府總務省公布本屆眾議院大選設置投票所數目。受少子化、郊區人口續減等因素影響，預估31日投票當天，全境共設置4萬6466個投票所，較上次2017年舉行的眾議院大選減少1275個投票所。

日本設置選舉當日投票所數量高峰，落在2000年舉行的眾議院大選，當年設置5萬3434處投票所；相較2000年，今年設置當日投票所減少約13%。

作為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫對策的一環，總務省今年要求地方政府積極設置「事前投票所」，鼓勵民眾在31日前分流投票。本屆眾議院大選共開設5940處事前投票所，較2017年增加556處，創歷年新高紀錄。

除了當日投票所與事前投票所外，為方便民眾投票、設置在購物中心等人潮聚集地的「共同投票所」，今年共有48處，是2017年大選7處約7倍之多。

共同投票所是為了提升日本民眾投票率，設置在購物中心或像車站等公共場所內；以中央級選戰來看，從2016年參議院大選時開始設置。

為防止民眾在選區投票所及共同投票所重複投票，選務單位必須花經費引進新系統，但因為能合併既有投票所，也有降低選務人事費用優點。

2017年舉行的眾議院大選，只有4道縣中的4個地方政府設置7處共同投票所，但本屆已增加到11道縣中的17個地方政府設置48處，創包括過去兩次參議院大選在內新高紀錄。