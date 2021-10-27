守夜人將參加「吾夜Soul fun 生活節」。(華貴娛樂提供)

台灣音樂節史上第一個徹夜通宵的「吾夜Soul fun 生活節」，即將於明年3月11、12日在桃園埔心農場登場。今公布第一波演出名單，包括新寶島康樂隊、陳珊妮、？te壞特、守夜人、老王樂隊以及那那大師。聽到這回要熬夜通宵表演，陳珊妮維持一臉酷酷的模樣微笑說一點都不困擾，因為「我喜歡在深夜工作！因為不會有鄰居、快遞、管理員煩我！」她更是幽默的建議：「憂鬱、孤獨的朋友可以在夜深人靜來聽我的歌，因為有太多暗黑的選擇，很適合不喜歡交朋友的人！」

今年剛發行新專輯的新寶島康樂隊，將在明年成軍30周年之際，首次參與跨夜主題生活節的演出，問到陳昇想唱什麼歌給大家聽，他想想後表示想唱〈子夜二時，你做什麼〉，因為他想知道那些離開的人正在做些什麼？離開可能因為生活沒有交集，也可能因為疫情、年紀而再也無法見到，這麼感性的他笑說可能是因為今年疫情爆發，讓他特別有所感觸吧。

而剛拿下金曲新人獎的 ？te壞特剛好有一首歌〈睡不著〉，能在這樣的活動上唱給大家聽，絕對是值回票價的特別演出啊！老王樂隊也有一首〈那些失眠的夜與難以忘懷的事〉，在「吾夜Soul fun 生活節」來唱，的確是難以忘懷的事。守夜人樂團更是笑說這樣的活動怎麼可以缺了守夜人呢！他們2019年創作的〈我睡不著〉這首歌更是收集了失眠樂迷的晚安留言而創作的，他們打趣說也許趁這機會可以再寫一首〈我睡不著2.0〉來紀念一下這史上第一次的跨夜音樂節。「吾夜Soul fun 生活節」門票11月12日(五) 於KKTIX售票系統及全家FamiPort開賣。