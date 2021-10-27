57歲的好萊塢國際劇星基努李維（Keanu Reeves），近期都在法國巴黎趕拍系列電影《捍衛任務》第4集，但最近他為了答謝特技小組人員的幫忙，特別大手筆送上要價新台幣25萬以上的勞力士腕錶，而且一人一支，驚人的合照一公開立即吸引網友熱烈討論。

基努李維出道多年，靠著帥氣的外表、高䠷的身材以及精湛的演技獲得觀眾喜愛，他也憑著《駭客任務》、《捍衛任務》等系列電影聞名全球。基努李維近期也都待在法國，趕拍《捍衛任務》第4集，因在電影中有不少動作戲，必須仰賴特技小組人員在旁協助，才能完成多項困難又危險的動作，而一向對身邊的人相當大方有善的他，近日竟向特技組成員送上價值約7300英鎊（約新台幣28萬元）的「勞力士黑水鬼腕錶」，而且一人一支。

特技組成員Bruce Lee Concepetion收到禮物後也在個人社群平台上曬出「黑水鬼合照」，發文感謝基努李維的用心，並透露手表背面還刻有象徵意義的文字，紀念彼此獨特的友情。而網友看到後相當驚訝，紛紛轉發並留言「基努李維是我看過最慷慨的人」、「基努李維太暖了」、「5個人就超過100多萬了」、「能跟他一起工作實在太幸福了」、「基哥每次出手都不手軟」。

事實上，基努李維先前接受採訪時曾透露自己沒什麼慾望，也不在乎自己到底有沒有錢，錢對他來說是最後才會想到的東西，因此他在拍片時不僅會主動降低片酬讓劇組有多餘的經費用在電影製作上，基努李維還曾聽說某位特技演員喜歡重機，而大方送出12台哈雷重機；拍攝《駭客任務》期間，甚至向工作人員送出1人100萬美元（約新台幣2800萬元）的獎金當作答謝，讓不少人看了瞠目結舌。