一刀兩斷，真夠狠的。彰化縣溪湖鎮一處私人神壇今年3月底深夜濺血，52歲黃姓壇主雙腿流滿鮮血，警消到場將他緊急送醫，卻遍尋不著關鍵命根子，最後黃男的馮姓同居女友在旁滿臉哀怨，悠悠坦承，黃男的陰莖被她親手持利剪剪斷，早已沖入馬桶；彰化檢方近日偵結，依違法家庭暴力法之重傷害罪將馮女起訴。

檢警調查，52歲黃姓壇主，因身形高大又風趣，女性友人不少，40歲的越南籍同居女友醋勁大發，懷疑黃男在外拈花惹草、背著她劈腿，當晚馮女將含有第四級毒品佐沛眠安眠藥，摻入煮給黃男吃的花雕雞泡麵中，讓黃男吃下肚後立刻陷入昏睡。

面容清秀姣好的馮女（中）將黃男命根子一刀兩斷之後，主動向警方投案自首。（資料照）

馮女見黃男呼呼大睡，怎麼叫也沒反應，隨即拿出預先準備好的剪刀，將黃男陰莖一刀剪下，並扔進馬桶沖掉，接著就自己搭乘計程車，前往溪湖分局投案自首；馮女稱，因為懷疑黃男劈腿，氣到使用裁縫用的大剪刀，將男友陰莖剪下。

警方趕緊隨馮女前往住處，發現黃男下體與雙腿血流如注，房間地板、浴室全都血跡斑斑，黃男竟還自己從樓上準備走下樓，趕緊叫來救護車將他送醫急救，但警消在屋內遍尋不著黃男命根子，馮女才說，自己已經將「那根」沖進馬桶了。

附近鄰居指出，黃男離過3次婚，育有3女，2個出嫁、1個在外地工作都沒同住，目前跟越南籍馮女同居，兩人認識約1年半，前年10月交往直到去年農曆過年才帶回溪湖家中同居，平時都同進同出，感情甜蜜蜜，也很少聽到嚴重爭吵，沒想到竟發生這種事。

根據警方調查，馮女疑似因為黃男手機中與其他女子的合照才打翻醋罈子，對於自己一時衝動，感到十分懊悔。而當時對於黃男能忍受劇痛自己下樓感到不可置信，事後果然從花雕雞泡麵中驗出安眠藥成分，證實黃男慘遭斷根之前，遭到馮女下藥。

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