樂壇天王周杰倫2015年以公主式婚禮，將小14歲的昆凌娶進門，婚後光速實現「三年抱兩」目標，生下了女兒Hathaway及兒子Romeo，一家四口生活幸福美滿，如今疫情關係，反倒給忙碌的夫妻倆更多時間陪伴孩子，周董昨天深夜突然貼出一張孩子們牽手散步的照片，罕見吐露內心話，讓眾人聽了有點心疼又有些感慨。

周杰倫成為人夫、人父後，一改過去神秘作風，社群帳號上除了自己的新作、代言宣傳外，大部分都是老婆跟孩子的照片，經常對昆凌示愛，放閃頻率比老婆的頁面還高，但夫妻倆有共識，對孩子的隱私嚴格保護，至今未曾曝光過子女的面貌。

即使不曝光子女的模樣，但周董的頁面上滿滿的親子照，帶著他們遊覽各國，盡可能給孩子們各種不同的體驗，昨深夜(10/26)，周杰倫突然在IG上貼出一張孩子們的照片，Hathaway跟弟弟Romeo手牽手，在遠遠的海邊散步玩耍，模樣非常可愛，而掌鏡的似乎就是老爸周杰倫，他看著孩子的背影，有了感觸，寫下：「大人再怎麼忙，也別錯過小朋友的成長」，足見對孩子的重視。

周杰倫深夜突然真情一波，美麗溫馨的照片配上真心話，眾人不禁想著周杰倫的職業與忙碌程度，覺得有些心疼，做爸媽的網友更是心有戚戚焉，留言「哥就是好爸爸無誤」、「陪伴是小朋友最好的童年」、「做得很好了」，也有粉絲調侃「他顧著孩子的成長，忘了我們沒歌聽很久了，所以不要迷戀偶像啊」，中和了一下氛圍。