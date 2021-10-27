新竹縣芎林鄉農會原有稻穀乾燥機在舊街區，因周邊陸續成為住宅區，機具加工噪音和穀塵影響居民生活品質，農會購地加上縣府補助經費新設的稻穀乾燥中心，27日由縣長楊文科用平板遠端操控啟用，指芎林農會各項設施陸續到位，將能提升農產品的生產質量。

楊文科表示，他上任後得知芎林農會需要另地興設農民直銷站等設施，指示農業處積極協助，農會置購3千多坪土地後設置農民直銷站、農產品集貨場、冷藏庫、食農教育體驗基地和綠色照護站，加上新的稻穀乾燥中心，縣府補助相關設施經費有1500萬元。

芎林鄉農會主要經收芎林和橫山的稻穀，兩鄉一、二期稻作種植面積達830公頃，占全縣稻作生產面積約11％，楊文科在農會農產品運銷冷鏈、糧肥倉庫、集貨場、冷藏庫及稻穀乾燥中心等設施完成後，將能提升芎林鄉農產品的質量，帶動農業經濟效益。

芎林農會總幹事林冠伶說，目前全台的稻穀乾燥機幾乎都日本製，在縣長楊文科大力支持補助經費下，這台乾燥機是全國第一台國產製造，通過農試所農機中心性能檢測，一天可處理160噸濕穀，烘乾速度較快，米質也會較好。

林冠伶並說，農會農民直銷站在熱門景點飛鳳山下，在稻穀乾燥中心啟用後，相關設施將整合成為「飛鳳舞稻園區」，加強推廣稻米食農文化，舉辦米食DIY、學童種稻體驗、花卉蔬果種植到料理上桌、家禽小動物飼養體驗等系列食農教育，讓孩子自己動手接觸農作物，體驗從泥巴到嘴巴的體驗活動。