北市北投區陳姓男子，今年9月15日持鐵鎚、鑿子在北投溪，竊取重達25.9公斤的保育珍貴的北投石，警方在凌晨當場查獲，粗估價值約129萬，陳男坦承犯案，士林地檢署依加重竊盜、違反文化資產保護法、破壞自然紀念物罪嫌起訴。

北投石屬珍貴石材，含有稀有放射性物質，所在的區域被列為「北投自然保留區」，藉以保育全球只有2處的產地。但陳男卻利用凌晨，在光明路258號斜對面的木棧橋下方敲打石塊，聲響驚動了巡邏員警，遭當場查獲。

陳聲稱，為了分送親朋友好友作為泡茶石桌，凌晨攜帶1把鐵鎚、5支鋼鑿，在北投溪第4瀧木棧橋下方左側竊取，希望北投石中釋放的稀有元素，能夠改變水質。

檢察官根據市府產發局的公告，認定陳男竊取的位置屬於「北投石自然保留區」範圍，觸犯文化資產保護法當中的破壞自然紀念物罪，依法提起公訴。

北投石於1905年被日本人岡本要八郎在北投溪發現，距今已超過100年，為世界上4000多種礦物中，唯一以台灣地名命名的礦物，因僅分布於台灣北投和日本秋田縣玉川溫泉，彌足珍貴。