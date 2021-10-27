新華社27日報導，中國常駐聯合國副代表耿爽26日在第76屆聯大國際法周任意拘押問題視訊邊會上發言指出，美國在任意拘押方面劣跡斑斑，孟晚舟事件是典型的任意拘押。

耿爽說，任意拘押踐踏人權和法治，針對別國公民的任意拘押多涉及濫施單邊制裁和「長臂管轄」，利用任意拘押向他國施壓更是違反主權平等和不干涉內政等國際法基本原則和國際關係基本準則。中國堅決反對任意拘押，堅決反對在任意拘押問題上採取雙重標準，堅決反對藉任意拘押問題進行政治操弄、濫施單邊霸凌。

他說，談到任意拘押，就不能不談到美國在這方面的斑斑劣跡。美國在臭名昭著的關塔那摩監獄長期拘押大量嫌疑犯，一些嫌疑犯未經法定程序裁判被無限期拘押，並持續遭受酷刑和虐待。美國還任意拘押無辜移民，強迫移民兒童與其父母分離，導致無數家庭破裂。

耿爽說，美國一手炮製的孟晚舟事件更是典型的任意拘留。事實早已充分證明，對孟晚舟女士所謂「欺詐」的指控純屬捏造。就連被美方指為「受害者」的滙豐銀行也出具了足以證明孟清白的文件。這一事件是由美國推行單邊制裁和「長臂管轄」造成的，是針對中國公民的政治迫害，嚴重違反國際法尊重人權、正當行使國家管轄權、不干涉內政、相互尊重主權的規則和原則，其目的是為了打壓中國的高科技企業，遏制中國發展，屬於赤裸裸的單邊霸凌行徑。加拿大也在其中扮演了非常不光彩的角色。加方應該深刻反省，汲取教訓，而不是打著討論法律問題的旗號，政治操弄「任意拘押」問題。