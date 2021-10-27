周二美股三大指數微漲，道瓊工業指數和標普500指數創下收盤新高，台股在聯電(2303)於下午法說會前股價逆勢上攻，加上台積電(2330)臨收盤拉升至平盤，以及電動車、元宇宙以及低軌道衛星等電子題材股強漲帶動，台股拉尾盤，收盤漲40點至17074點，站上季線，成交值略減至2802億元。

美國企業總體獲利表現亮眼，週二(26)美股四大指數皆小漲，漲幅區間位於0.02%至0.18%，其中道瓊、標普再創新高。

台積電ADR漲0.48%，聯電ADR漲2%；但台積電股價開低3元壓抑集中市場走勢，中小型電子股當道，櫃買指數逆漲；台股早盤開低，盤中失守17000點關卡，下探短期5日均線。

受制台積電今日開低，致台股早盤開低下壓，未能一股作氣再攻季線，但早盤聯電(2303)、聯發科(2454)表現相對強勢；以及IC載板的欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)大漲，強勢的中型電子股智原(3035)等趁勢續攻，聯電(2303)今日下午法說會前，股價強勢攻上60元以上。

臨收盤前，台積電奮力收上平盤599元，以及DRAM股南亞科(2408)、華邦電(2344)拉高，助攻指數攀上季線關卡。

台股周二呈現價漲量增，今日大型股由聯電、聯發科力撐，中小型電子股續攻，因此櫃買指數相對強勁。

台股目前由電子股掌握發球權，今日量縮攻上季線反壓，今日下午的聯電的法說會將登場，以及美股將公布微軟及Alphabet的財報，將持續成為市場關注的焦點。