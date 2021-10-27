誠品首家社區創新店「誠品生活時光」內湖瑞光店27日起試營運，近年積極打造全通路生態圈的誠品，董事長吳旻潔指出，誠品接下來不只在商業、觀光地段經營大型店，未來將以擴散、滲透的小店，因應社區生活而設，預計「誠品生活時光」將在3年內開展百間門市。

受到新冠疫情影響，民眾的生活愈來愈往在地消費，誠品的小型社區店以「家」的尺度，打造兼具「知性書房」與「美味廚房」的場域，除了每日推薦30本以上新書，新書品項數相當於「誠品生活南西」；產地直送的生鮮蔬菜、小農奶蛋、米麵醬料等數百款食材，也希望提供居家料理的選擇，「TEA ROOM」由誠品行旅團隊打造，全天候提供餐飲。

此外，社區店也串聯誠品「虛擬貨架」線上的百萬件選品，提供快速到貨服務，將線上線下服務串聯且深入各縣市。吳旻潔表示，希望這樣的空間，能讓消費者安心慢下腳步，給予療癒。

首間「誠品生活時光」於內湖運動中心旁，緊鄰大港墘公園，開幕期間港墘里里民憑身分證加入誠品人會員可獲得50元電子抵用券。結合藝文活動，每週四讀書會為社區選讀、週末社團日則安排花藝、繪畫等活動。