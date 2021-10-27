吳卓源演唱新歌〈精神分裂〉。（KKFARM提供)

婁峻碩配合吳卓源買了整套皮衣皮褲。（KKFARM提供)

由賴晏駒（小賴）領軍，Julia吳卓源、婁峻碩兩位首航星球大使出席的《在田星球》，昨（26日）晚登場。Julia吳卓源一襲神秘的黑色短裙搭配皮帽展現性感，吸引網友留言「想把 Julia 打包帶回家」，小賴開玩笑說：「大家仔細看，說不定看得到 Julia 的安全褲喔！」婁峻碩則表示為了配合 Julia，自己去買了整套皮衣皮褲：「這是我第一次穿皮褲！等一下有誰想要把我打包帶走？」

演出由婁峻碩的〈Colorful〉率先登場，他自信十足表示「一開始就要給大家最炸的！」一曲結束後他表示：「我以前不喜歡做線上演唱會，擔心收音，但今天收音非常好。我很喜歡這個景，跟以往的線上 VR 不一樣；他不是固定的畫面，鏡頭動的時候螢幕會跟著動。」

Julia 吳卓源接著帶來新歌〈精神分裂〉，她說：「現在能唱現場的機會太少了，能唱就感激到不行。」由於舞台太逼真，有懼高症的 Julia 說「剛剛唱歌都不敢看下面！」，還自爆這輩子從沒坐過雲霄飛車，「光是玩海盜船已經快往生了，給我一億元我都不坐！」

兩人也和粉絲進行趣味遊戲，首先是檢視兩人 IG分享的 9 張照片，由於 Julia 的大頭貼有手比中指的姿勢，被小賴虧說「鄉民老婆壞掉了！」但她不以為意，表示自己內心深處一直有一個「be free」的狀態，不管是歌曲和裝扮都越來越性感，也開心大家接受。

相較下，婁峻碩一直說自己的 IG 照片無趣：「我是一個喜新厭舊的人，典藏超多照片，因為我看到以前的照片會覺得尷尬。」小賴馬上指著一張婁峻碩爆炸頭的照片跟網友說：「快截圖，以免被他典藏！」由於九宮格裡有一張是婁駿碩的舞蹈教學影片，他也被小賴要求現場示範，但只跳了幾秒鐘就大呼：好乾喔！

這場演出與全家便利商店合作，小賴問兩人在「全家」做過最荒謬的事？婁峻碩大方表示：「學生時期常在這裡等喜歡的女生，好處是它很亮，能看清楚對方，又不用擔心人家會對你幹嘛。」在澳洲長大的 Julia 說「澳洲沒有全家」，被婁峻碩反問：「那你都在哪裡等你喜歡的男生？」她害羞表示：「在校園裡面手牽手。」小賴則說大學時期曾經窮到餓了只能吃泡麵，曾在全家偷過茶葉蛋，「是我做過最荒謬的事，但我後來有去捐錢！」