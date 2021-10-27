基隆捷運第一階段有譜，至於八堵至基隆路段則列為第二階段，並納入都市縫合理念，基隆市長林右昌表示，怎麼走由市民決定，交通部已有4至5個方案，準備與地方溝通。

林右昌說，捷運當然要到基隆市中心區，沒有什麼好懷疑，但現在有還鐵路，目前路廊有限，短短3.7公里距離，會碰到民房拆遷問題，以及高架橋如何跨越等，都要尊重專業評估，至於路線怎麼走，交通部已有4至5個方案準備要跟地方溝通，由市民決定。

林右昌提及，這幾十年來大家都知道要推動基隆捷運非常困難，因經費、路廊等因素，但這幾年在府會合作下，有了很好的進展，更因為蔡英文總統的支持，才有一開始的Tram-train跟輕軌，也成為她的重要政見，如果沒有這個開始，基隆捷運仍遙遙無期。

林右昌指出，去年北北基市長與交通部長林佳龍召開四長會議，是基隆捷運的重要里程碑，去年10月前，三個縣市各有立場跟想法，其中輕軌終點站原規畫在南港展覽館，但台北市長柯文哲希望畢其功於一役，在綜合規畫案中要確定延伸到南港站並採地下化，大家都尊重。

因此，基隆捷運從汐止樟樹灣站開始下地，穿過大坑溪再進到南港車站，具一定困難性，工程經費也增加87億；至於新北市的態度，是希望增加汐止周邊地區的服務範圍與能量，希望推動民生汐止線東段與基隆捷運整合，但2者是不同運量系統，最終決定將基隆捷運升為LRRT中運量系統。

林右昌提及，基隆樂見與汐東段整合，可以增加服務範圍跟人口，並解覺運量、速度系統，增加的經費當時在四長會議中央已承諾基隆不用支付任何費用，交通部會跟台北市及新北市分攤，所以才會有柯文哲說他願意最多出30億元的數字。至於柯拋出基隆捷運要變580億元，後來證明580億是台北市推估。

林右昌強調，捷運經費最後是由交通部提出，只要對於基隆市跟汐止、東湖、內湖居民有利，就應該推動，交通部長也說明基隆捷運比較省，站體經費只有台北市的一半，但大家不會過問台北市怎麼花錢，只問有沒有必要，事後也證明從來沒有580億這個數字。