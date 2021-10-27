前總統馬英九被訴違反證交法特別背信罪嫌，今（27）日一審宣判無罪。對此，資深媒體人趙少康直言，「民進黨用最嚴厲的標準，證明馬英九有多清白」。

趙少康在臉書指出，三中案處理過程，馬英九本就無罪，民進黨用最嚴厲的標準對馬英九進行政治追殺，馬英九在陷入最不利的狀況下仍一清二白，真是天有公理；而馬英九沒有從三中案獲取一分一毫、沒讓國民黨有任何損失，只是讓國民黨為了符合《廣電法》退出媒體。

過去，特偵組經過幾年的詳細調查，以查無不法簽結，趙少康指出，沒想到蔡英文上台後，又大動干戈重啟調查，非要以羅織的罪名起訴馬英九，政治起訴斧鑿斑斑，檢察官起訴書甚至說馬英九何必急著要處理三中？就算違反廣電法的黨政軍退出媒體也沒有什麼了不起。

民進黨重啟三中案調查，今一審宣判馬英九無罪。（資料照）

趙少康表示，自己從特偵組到台北地檢署，前後被傳訊了至少五次，查問得鉅細彌遺，個人及各公司的收入、繳稅、各種帳目，簡直是上窮碧落下黃泉般的查，讓他有深深的屈辱感。

三中案歷經三任檢察總長、高檢署查黑中心長達8年的調查，早在2014年就已經查無不法簽結。但2016年民進黨執政後，不只追殺國民黨黨產，還重啟三中案調查，四年半的偵查起訴曠日費時，更損耗司法資源，最終證明馬英九的清白。趙少康表示，民進黨種種「東廠行徑」，國人都看在眼裡。

趙少康指出，台北地院的無罪判決書清楚說明無罪判決的理由，重重打臉地檢署的大張旗鼓荒謬起訴，他認為，地檢署應比照翁啟惠案，不再提起上訴，否則以起訴書的邏輯不通、漏洞百出，只要是有點頭腦的法官，都不會判馬英九有罪，檢察官上訴只是自取其辱，再一次被高等法院打臉而已。

趙少康並提到，馬英九當年出售中視、中廣、中影，是為了符合國人對黨政軍退出媒體的期待以及法令要求，民進黨現在一面把手伸入媒體、全面綠化，又用「三中案」追殺馬英九，好像陳水扁被關，馬英九也一定要被關，是赤裸裸的政治報復手段。

此外，馬辦今聲明也呼籲，國人應看清蔡政府利用司法進行政治追殺的伎倆，未來不管是年底的公投、2022年或2024年選舉，用人民的力量讓「東廠」下架。