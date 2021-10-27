國內力拚10月底前達到1劑疫苗涵蓋率7成、2劑疫苗涵蓋率3成的目標，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前兩項指標分別為69.49％及29.6％，預計明天就能達標。
陳時中表示，昨（26日）國內疫苗接種共38萬6895劑，AZ第2劑共12.8萬劑、莫德納第2劑共11.2萬劑、BNT第1劑打了13.9萬，三種疫苗蠻平均的。
目前國內疫苗人口涵蓋率69.49％，劑次人口比99.09 (劑/每百人)，2劑疫苗涵蓋率為29.6％。陳時中表示，預計明天就能達成7成和3成的目標。
國內力拚10月底前達到1劑疫苗涵蓋率7成、2劑疫苗涵蓋率3成的目標，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前兩項指標分別為69.49％及29.6％，預計明天就能達標。
陳時中表示，昨（26日）國內疫苗接種共38萬6895劑，AZ第2劑共12.8萬劑、莫德納第2劑共11.2萬劑、BNT第1劑打了13.9萬，三種疫苗蠻平均的。
目前國內疫苗人口涵蓋率69.49％，劑次人口比99.09 (劑/每百人)，2劑疫苗涵蓋率為29.6％。陳時中表示，預計明天就能達成7成和3成的目標。
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