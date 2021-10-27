Vpon威朋大數據集團大放異彩！本月21日獲頒「第十八屆國家品牌玉山獎」殊榮，奪三項大獎，包含「傑出企業獎」、「最佳企業領導人」以及「最佳產品獎」。Vpon威朋連續兩年獲得「國家品牌玉山獎」肯定，為大數據產業唯一獲獎企業。

Vpon威朋大數據集團創辦人暨執行長吳詣泓表示，Vpon威朋第二次參獎，其中傑出企業獎和最佳企業領導人連續兩年獲得肯定，而旗下產品DMP Light也於本屆最佳產品獎脫穎而出，對Vpon威朋而言是至高的肯定與鼓勵，也象徵重大的責任，公司會憑藉亞洲數據行業領導者身分，持續推動亞洲數據市場新型態發展，擴大數據版圖以利各產業成長。

國家品牌玉山獎由中華民國國家企業競爭力發展協會與國家品牌玉山獎甄選活動委員會共同舉辦，為國內產業界重要標竿，亦是台灣企業爭相角逐的獎項。以嚴謹標準集結官、產、學界專家共同評選，甄選出最具優質競爭力之傑出企業、最佳產品、最佳人氣品牌及傑出領導人以表彰其卓越表現，更促使台灣產業發展，提升國際競爭力。Vpon威朋會持續秉持「以人為本」的開放態度及利他之道，努力提升品牌價值、社會責任等多方面向，期望帶領市場數據蓬勃發展。