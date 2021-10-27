大陸《南方都市報》27日報導，中國教育部26日記者會介紹2018年8月以來綜合防控兒童青少年近視情況，強調減輕過重課業負擔，是學生近視防控最基礎性的問題。大陸全國綜合防控兒童青少年近視工作聯席會議機制辦公室主任、教育部體育衛生與藝術教育司司長王登峰指出，2018年教育部等八部門聯合印發了《綜合防控兒童青少年近視實施方案》，到2019年，大陸兒童青少年的總體近視率由2018年的53.6％下降為50.2％，2020年，由於受到新冠肺炎疫情的影響，年底總體近視率上升為52.7％。

王登峰認為，兒童青少年近視防控面臨的主要困難和問題，主要有三方面：

第一個困難，如何做好過重課業負擔的真正減負，是兒童青少年近視防控最基礎性的問題，也是最難的問題，這涉及到評價改革什麼時候能夠跟上來的問題。

第二個困難，是專業基礎薄弱。其中既包括眼視光醫學、眼視光學和健康管理方面專業設置比較少，對於視光企業如何更加規範地運行和管理也需要加強。

第三個困難，從學生角度來講，如何做好個人的自律。需要家校更加密切配合。

另外，王登峰指出，「雙減」對於防控兒童青少年近視來說，是一個治本的工程。

王登峰介紹，從最近的統計資料來看，從2018年到2020年，一年級小學生的近視率為14％左右，這三年基本持平。他強調，近視一旦發生，是不可逆的，降低近視率，並不是去治療那些已經近視的孩子，而是要讓沒近視的孩子不要發生近視，同時讓已經近視的孩子，不要進一步加重。

王登峰指出，對於小學低年級的學生來講，「雙減」文件已經明確要求，不要考試，不要寫作業，同時樹立良好的用眼習慣。此外，為預防近視，要切實把課業負擔減下來，同時要多鼓勵、帶領孩子們到陽光下，切實增強體育和美育方面的功課，同時也幫助孩子科學安排作息、保障睡眠等。