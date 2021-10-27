前總統馬英九「三中案」今獲判無罪，國民黨立委賴士葆呼籲，北檢應盡速對外聲明不再上訴，不再浪費司法資源，畢竟法院已經把北檢的臉打得腫腫的，北檢還有臉再上訴嗎？

賴士葆說，馬英九並非中投公司的經營者，也沒有也沒有獲取任何私人利益，2014年，三中案就已經被特偵組簽結，認為查無不法。政黨輪替以後，蔡政府重啟調查，想盡辦法要羅織罪名將他入罪，這樣的政治追殺真的可以停止了。

賴士葆表示，否則將來蔡英文下台，政黨輪替，以其人之道還治其人之身，也如法炮製將蔡英文鞭屍，冤冤相報，這是社會所樂見的嗎？北檢應盡速對外聲明不再上訴，不再浪費司法資源，畢竟法院已經把北檢的臉打得腫腫的，北檢還有臉再上訴嗎？

賴士葆批評，蔡英文2016年信誓旦旦地推動司法改革，她說司法不被人民信任、司法無法有效打擊犯罪、司法失去作為正義最後一道防線，她說這是人民普遍的感受。大哉斯言，幾年下來，司法依舊不被人民信任，無法有效打擊犯罪。

賴士葆說，從馬英九三中案重啟調查，看到的是司法很努力地要將無罪的定為有罪。過去陳師孟在監察院所作所為亦是如此，現在監察院仍有很多「陳師孟們」，對於調查前朝視為唯一職志。民眾如何尊重、信任司法和監察的公信力？

賴士葆認為，因為司法被政治人物操弄，所以民調顯示過半的民眾不信任司法，如果司法繼續替政治效力，將離民眾更遙遠，永遠無法扮演政治的最後一道防線。