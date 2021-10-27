中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增8例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增8例境外移入個案，為7例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國（案16491）、印尼（4例，案16492-16494、案16497）及菲律賓（3例，案16495、案16496、案16498）入境，入境日為今（2021）年10月8日至10月26日。