新增8例境外移入COVID-19確定病例 14:352021/10/27 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增8例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。 指揮中心說明，今日新增8例境外移入個案，為7例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國（案16491）、印尼（4例，案16492-16494、案16497）及菲律賓（3例，案16495、案16496、案16498）入境，入境日為今（2021）年10月8日至10月26日。 本土、死亡＋０ 今增8例境外移入 7人突破性感染 11／8起 打高端無法入境美國 #COVID #確定病例 #多歲 #入境 #新增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澳11月1日鬆綁邊境限制 結束近600天防疫鎖國 11:432021/10/27 國際 近萬名遊客因疫滯留 內蒙官員被拔官 04:102021/10/27 產業財經 11月8日起入境美國 須已接種2劑疫苗 04:102021/10/27 財經要聞 通膨助威 年底金價衝2千美元 04:102021/10/27 投資理財 巴西總統再失言：新冠疫苗和愛滋無關 09:242021/10/27 國際 世衛：COVID離結束還早 長期控制疫情須有新疫苗 13:362021/10/27 國際 陸增50例本土個案 內蒙古累計破百例確診 14:012021/10/27 兩岸 英女王不出席COP26氣候峰會 健康進一步引發關切 05:512021/10/27 國際 罵陳柏惟賺大陸錢 詹江村判拘役80天確定 10:212021/10/27 社會 NBA》詹皇確定因傷缺戰馬刺 威少得快醒來挽救湖人 07:542021/10/27 體育 第二劑達6成 依各國風險鬆綁邊境 04:102021/10/27 焦點要聞 生活熱門新聞 台大碩士只領34K 遭「學店」主管嗆不適用 她PO文釣一票苦主 - 生活 台中立委一夕變高雄市民 陳柏惟2年前一張合照被網翻出：業力引爆 - 生活 印度神童示警 12月再爆大規模疫情危機 點名4國最危險 - 生活 藝FUN券數位＋紙本79萬人中獎 身分證17組號碼爽領600元 - 生活 入境零居檢何時可實施 陳時中曝可能時間點 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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