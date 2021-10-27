花蓮豐濱鄉貓公部落青年成立「優優芭絲弓作室」，除展示與製作阿美族傳統彈弓，還有一些族人編織品，讓旅人更加認識部落傳統文化。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮豐濱鄉貓公部落青年成立「優優芭絲弓作室」，除展示與製作阿美族傳統彈弓，還有一些族人編織品，讓旅人更加認識部落傳統文化。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮豐濱鄉貓公部落青年成立「優優芭絲弓作室」，除展示與製作阿美族傳統彈弓，還有一些族人編織品，讓旅人更加認識部落傳統文化。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮豐濱鄉貓公部落，阿美族人世居於此，當地青年重現族人傳統製作彈弓的文化技藝，成立「優優芭絲弓作室」，藉此讓旅人更加認識及體驗部落引以為傲的文化傳統。豐濱鄉長江莉婷感謝回鄉奉獻的年輕人，盼能藉此創造部落就業機會，讓更多青年洄遊。

豐濱社區發展協會與貓公部落青年日前成立「優優芭絲弓作室」，展示與製作阿美族傳統彈弓，讓遊客體驗近40年前阿美族傳統獵人，如何運用輕便的彈弓，自給自足採集食物，同時也能辨識野菜知識。

豐濱社區發展協會理事長、優優芭絲弓作室創立人吳建安表示，透過小型的開放空間，可以作為讓旅人認識貓公部落遊程的起點，讓部落不只有7、8月的豐年祭非常熱鬧值得探訪，連其他假日也可以預約部落文化體驗活動，更了解阿美族的文化。

江莉婷感謝願意留在鄉內奉獻的年輕人，藉著創造就業機會，替家鄉帶動青年回鄉，未來公所也會持續推出好的政策，吸引青年返鄉，一同為家鄉努力。

此外，貓公部落已連續3年自發性舉辦彈弓野外體驗之旅暨貓公盃原住民彈弓戶外競技比賽，今年在雙十假期舉辦2場不同彈弓活動，分別為在山野中尋找樹叉，製作隨型木彈弓的野外體驗與彈弓戶外競技比賽，不少部落青年及遊客報名參加。

位於阿美族聖山腳下貓公部落，可沿著台11線旁的花51縣道進入，阿美族人世居於此，數百年前，阿美族祖先尋找耕居地到貓公溪，看見滿山滿谷的文殊蘭（允水焦Fakong），將此地命名之，日據時代則以音譯稱貓公社，後改名為豐濱村，由於部落擁有豐富的傳統技藝與獨特青年制度文化，2014年4月28日也被登錄為花蓮縣文化局文化資產。