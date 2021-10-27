位於台南市東區的台南市定古蹟原台南神學校校舍暨禮拜堂，兼具西方宗教建築與台灣地域色彩，寧靜優美的建築景觀，曾吸引《斯卡羅》、《一把青》等劇組取景拍戲，為重現古蹟風華，台南市文化局與台南神學院今起啟動修復，預計2024年4月完工。

台南神學校自1876年創設迄今，已超過百年歷史，本館於1903年落成，西校舍及禮拜堂於1957年完成，3棟古蹟建築見證神學教育歷史，1948年更改校名為台南神學院迄今，2002年公告為市定古蹟。

台南神學院1876年創設迄今，已超過百年歷史。(曹婷婷攝)

由於建築年代已久，建物材料劣化、禮拜堂塔樓漏水、外牆洗石子粉刷多處龜裂、木門窗腐朽嚴重，台南市文化資產處2017年完成調查研究，認為有修復必要，2019年完成修復設計。

台南市長黃偉哲（左）視察台南市定古蹟原台南神學院校舍暨禮拜堂，聽取修復計畫。(曹婷婷攝)

古蹟修復工程27日開工，發包金額4800萬元，由文化部補助70％、市府負擔25％、學校自籌5％。台南市長黃偉哲表示，修復文化資產不僅為城市再現歷史記憶，也是建築美學的再次肯定與更新。台南神學校自1876年創設迄今，對台灣近代社會及宗教發展都有貢獻，修復完工後，將成為該區域的文化新亮點。

文資處表示，台南神學校深具建築史的意義，本館為2層樓磚造建築，屋頂蓋著台灣傳統的仰合瓦，尖拱與圓拱式的門窗，外牆覆著白灰，兼具西方宗教建築與台灣地域色彩之校舍。禮拜堂為巴西利卡式平面，採用羅馬式教堂的建築語彙，如拱窗、圓拱柱廊、長形大廳、半圓的聖壇空間等。禮拜堂通廊通氣孔，使用傳統釉面花格磚，增添台灣地域色彩。

此外，西校舍空間與本館呈「L」型配置，兩者以穿廊連結，可阻擋豔陽風雨。3棟建築整體配色一致，建築配置呈ㄈ字型配置，以十字步道中庭花園連結，寧靜優美的建築景觀，引人入勝，也吸引劇組取景。