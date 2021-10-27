27日，韓國央行(BOK)表示，由於全球供應鏈斷鏈問題還在，加上疫情趨緩消費回歸，預估韓國社會將面臨比預期更久的通膨壓力。

韓國央行認為，由於全世界供應鏈出貨不順、加上民眾消費又增加下，物價上漲的時間還會再持續一陣子。同時，韓國並沒有苦於原物料供應中斷，故現今影響有限，但若長期缺料下去，可能會衍生其它問題。

另外，通膨又造就韓國房價開始漲。原本為了抗疫市場資金就已氾濫，但現在為了避免資產縮水，買樓於是乎就變成另種抗通膨的選擇。

日前，韓國央行曾表示，由於供需相互拉鋸所產生的壓力，使得通膨都在目標值2%上緣盤繞。同時，看起來通膨短期間應該不會再掉到2%以下。

為避免債台高築的韓國家庭，以及抑制高房價與通膨生成，韓國央行8月底升息1碼後，利率來到0.75%。沒想到不動產照漲，通膨也沒壓下來，所以市場預估，韓國央行11月有可能會再升息1碼，將利率調高至1%位置。