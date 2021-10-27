昨天加開BNT及AZ預約名額後，第12輪第二階段疫苗預約已於今天中午截止，共有178.5萬人完成預約，將於明（28日）開打，陸續接種至11月3日止。

第12輪第二階段預約已於今天中午12點截止，共有85.5萬人預約BNT第1劑，預約率67.3％；莫德納第2劑共26.5萬人預約，預約率47.6％；AZ第2劑共66.5萬人預約，預約率63.2％。

中央流行疫情指揮中心昨下午2點宣布加開BNT預約名額，傍晚又加開AZ名額，有里長反映訊息太倉促，衛福部臉書也找不到說明圖卡，甚至有民眾以為是假訊息而錯過預約時間。指揮官陳時中坦承，預約時間非常趕，但請大家不要擔心，我們現在開放接種的速度很快。

第12輪堪稱國內史上最大規模接種，第一階段和第二階段都有民眾反映預約不到附近的醫療院所，只能跨區預約。陳時中表示，確實有區域不均衡的情形，這很難算到很精確，有時候民眾登記的和實際預約的地區不一樣，可能會有一些排擠的情形，他也再度強調疫苗接種速度會加快，請大家不用擔心。

指揮中心昨天加開2種疫苗預約名額，各縣市量能是否足以負荷？發言人莊人祥表示，台北和新北的量能都是足夠的，其他縣市可能會比較滿，請預約民眾要再耐心尋找一下；他也提醒，如果已經預約第12輪但未接種，第13輪將無法預約。