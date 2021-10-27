櫃買中心27日表示，澤米科技（6742）於27日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，澤米科技成立於2003年2月間，董事長兼總經理為何昆年，主要經營業務是半導體光學鍍膜、薄膜濾光片及光學鍍膜、精密光學元件製造等，送件時資本額為5億7328萬元。澤米科技2020年業績，營收4億2512萬元，稅前虧損262萬元。