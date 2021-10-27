澤米科技27日申請登錄興櫃股票 14:392021/10/27 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心27日表示，澤米科技（6742）於27日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，澤米科技成立於2003年2月間，董事長兼總經理為何昆年，主要經營業務是半導體光學鍍膜、薄膜濾光片及光學鍍膜、精密光學元件製造等，送件時資本額為5億7328萬元。澤米科技2020年業績，營收4億2512萬元，稅前虧損262萬元。 綠界科技27日送件申請上櫃案 宏碁智醫 今登興櫃戰略新板 #澤米 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #光學鍍膜 #科技 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「櫃買業績發表會」11月起連推十場 12:302021/10/27 財經 《光電股》大立光庫藏股首日 砸逾4億買200張 08:182021/10/27 財經 《傳產》百貨新開幕 新竹遠百竹北店周邊房價漲 08:182021/10/27 財經 全台第1家校園獲「台灣米標章」 中華醫大樂推米料理 13:582021/10/27 寶島 《櫃買市場》櫃買業績發表會 11月起10連發 12:162021/10/27 財經 台灣玉山科技協會歡慶20周年 李紀珠：今年科技業產值破1兆美元 04:102021/10/27 財經要聞 乾杯加速展店 營運添翼 04:102021/10/27 證券．權證 台積電頒發2021年度開放創新平台合作夥伴獎項 09:302021/10/27 財經 宏碁智醫27日每股32元掛牌戰略新板 09:342021/10/27 財經 日本捐贈第6批30萬劑AZ疫苗運抵 機師親切揮手致意 12:292021/10/27 生活 興櫃股王綠界科技申請上櫃！高價股IPO再添一樁 11:492021/10/27 財經 財經熱門新聞 市值6億！台積電總裁出手轉讓千張股票給她 神秘人身分曝光 - 財經 6700億貨物還卡在船上 航運還有最後一波？專家終於給答案了 - 財經 超級法說周 2大IC設計閃崩後 聯電、友達洩1關鍵穩了 - 財經 男大生瘋虛擬貨幣 1年從16萬暴賺千萬 他竟嘆：對生活迷茫了 - 財經 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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