馬斯克身價直逼3000億美元史上第1人 14:392021/10/27 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 CNBC報導，由於特斯拉股價飆漲，帶動執行長馬斯克（Elon Musk）資產價值扶搖直上，預料這位全球首富可能締造身價突破3000億美元的歷史紀錄。 拜美國租車巨擘赫茲（Hertz）下訂所賜，特斯拉周一股價大漲，使馬斯克財富頓時暴增360億美元至2890億美元，創史上最大單日增長，比原全球首富貝佐斯財富多出將近1000億美元，後者周一身價約1930億美元。 馬斯克今年以來財富暴增1190億美元，主要即歸因於特斯拉股價狂飆。 2021胡潤百富榜：鍾睒睒身價1兆6770億成中國首富 2021胡潤百富榜前三名出爐 「他」首登首富 #億美 #穆斯克 #財富 #身價 #全球首富 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》線上新生活 帶動環球趨勢風潮 14:492021/10/27 財經 億川產品群 業界最豐富 04:102021/10/27 證券．權證 《國際產業》受困供應鏈瓶頸 德儀季報、展望令人失望 11:422021/10/27 財經 特斯拉市值破兆美元 04:102021/10/27 財經要聞 臉書Q3獲利增17％ 強攻元宇宙 04:102021/10/27 全球財經 房地合一新版威力 官方數據確認逃命潮 12:342021/10/27 房市新訊 疫情帶旺廣告業務 谷歌母公司Q3獲利強漲68％ 09:292021/10/27 財經 雲端業務需求大增 微軟營收獲利躍增優預期 09:302021/10/27 財經 政策撐腰 陸新經濟產業崛起 04:102021/10/27 投資理財 加密貨幣超夯 流入額創新高 04:102021/10/27 全球財經 國泰投信基金經理人游日傑 醫療革命ETF 鎖定三大致富基因 04:102021/10/27 財經要聞 財經熱門新聞 市值6億！台積電總裁出手轉讓千張股票給她 神秘人身分曝光 - 財經 6700億貨物還卡在船上 航運還有最後一波？專家終於給答案了 - 財經 超級法說周 2大IC設計閃崩後 聯電、友達洩1關鍵穩了 - 財經 男大生瘋虛擬貨幣 1年從16萬暴賺千萬 他竟嘆：對生活迷茫了 - 財經 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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