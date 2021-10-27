CNBC報導，由於特斯拉股價飆漲，帶動執行長馬斯克（Elon Musk）資產價值扶搖直上，預料這位全球首富可能締造身價突破3000億美元的歷史紀錄。

拜美國租車巨擘赫茲（Hertz）下訂所賜，特斯拉周一股價大漲，使馬斯克財富頓時暴增360億美元至2890億美元，創史上最大單日增長，比原全球首富貝佐斯財富多出將近1000億美元，後者周一身價約1930億美元。

馬斯克今年以來財富暴增1190億美元，主要即歸因於特斯拉股價狂飆。