高通（Qualcomm）發表四款最新晶片，分別隸屬Snapdragon 400、600和700系列產品，主要瞄準中階智慧型手機市場，並且多數聚焦5G連網功能。

新推出的四款晶片中有三款內建支援5G網路，另一款則支援4G網路．高通提到，儘管全球持續發表5G產品，但4G技術仍有市場需求。

此次新產品以Snapdragon 778G+最具效能，基本上是今年稍早推出的Snapdragon 778G升級版。另一款新推出的Snapdragon 480+晶片主要鎖定價位更親民的5G手機。此外，Snapdragon 695是Snapdragon 690的後續版本，CPU運算效能提升15％。

高通表示，上述行動5G平台預訂第四季推出。外界推算內建新晶片的手機於今年底或明年初上市。

擁有諾基亞品牌的HMD Global表示擬採用Snapdragon 480+，OPPO有意推出內建Snapdragon 695的產品，小米則承諾將採用Snapdragon 778G+與695晶片。