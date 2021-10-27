（宏碁筆電銷售告捷，9月再於加拿大拿下Windows及Chrombook筆電與電競PC、電競筆電等品項銷售市占之冠。圖／宏碁提供）

品牌廠宏碁（2353）旗下PC產品，在加拿大9月的零售通路銷售交出佳績，不僅在該國整體筆電市場分別拿下Windows及Chromebook兩類OS作業系統的銷售市占之冠，在電競PC品也以29％市占、位居該市場第一。

尤在電競筆電產品銷售部分，宏碁更以高達41％的市占狠拋競業、領先各大品牌廠拿下龍頭寶座。

受惠疫情趨緩、帶動企業返工換機潮需求，加上暑期銷售旺季加持，宏碁第三季在加拿大電競筆電銷售市場寫下近3年來的新高，並有倍數的季成長幅度。

看好進入10月後，宏碁於下半年度的全球新品發表會中，亦再推出包含電競、Chromebook及訴求「愛乾淨」、「愛地球」的抗菌與環保系列筆電新品，以創新及創意設計滿足消費者在接下來「與疫共存」的新生活型態下多元需求，宏碁同時亦將持續深耕PC市場、拚續創銷售佳績。