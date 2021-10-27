富市台中「南波萬」，台中市今年第三季八項經濟指標全國第一。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

經濟部「投資台灣三大方案」中，台中家數已達211家，全國佔比高達20.65％，投資金額約2336億元、預估創造逾1萬7000個就業機會。（盧金足攝）

台中市面臨疫情仍逆勢成長，依經濟部最新統計出爐，台中市2021年第三季公司登記家數成長數、公司登記家數成長率、公司登記實收資本額成長率、商業登記家數成長數、商業登記實收資本額成長數、新登記工廠家數、特定工廠登記及納管核准件數及投資台灣三大方案家數等八項指標全國第一。

拚經濟奏效，值得一提的是，台中市在公司登記家數、商業登記家數，與商業登記實收資本額，全國最高的成績已連莊六季。

經發局長張峯源指出，台中市今年第三季五項公司、商業指標相較去年同期成長幅度，包括公司登記實收資本額1兆9960億元，相較去年同期1兆8651億元，成長率約7.02％，公司登記家數成長4568家，成長率約4.39％，商業登記家數成長4515家，家數成長均突破4500大關，商業登記資本額則成長高達9.34億元。

「指標均是六都第一，也是全國第一！」經發局表示，新登記工廠家數，從去年至今年9月，全台累計新登記工廠家數達1萬4039家，台中市3173家；特定工廠登記部分，截至今年10月22日止，累計受理案件達5114件，特定工廠登記及納管核准件數近3844件，廠商對產業商機靈敏，卡位中台灣樞紐。

張峯源強調，亮眼的經濟成績單源自投資榮景，百貨零售業看準商機，積極布局台中，廣三崇光投入200億元搶下烏日台中高鐵站超級娛樂購物城，三井集團投入約150億元Outlet Park二期、東區LaLaport即將陸續營運，漢神洲際購物中心將在10月29日動工，富旺國際投資的烏日複合性購物商場亦將在近期動工。

此外，依據投資台灣事務所最新統計資料顯示，經濟部「投資台灣三大方案」中，台中家數已達211家，全國佔比高達20.65％，投資金額約2336億元、預估創造逾1萬7000個就業機會，台中經濟持續看好，前景樂觀。

市長盧秀燕上任後力推前店、後廠、自由港，台中國際會展中心、綠美圖等多項重大建設陸續拍板動工，協助產業研發厚植後廠實力，並輕稅減政，讓人民有感。

經發局指出，相關政策已現成果，加上台中嚴密防疫兼顧經濟，各項成績屢獲佳績，「2021年縣市長施政滿意度調查」搭配「幸福城市大調查」，台中施政力歷來最佳成績、經濟力則為歷來第二高後，經濟指標再傳好消息，顯示台中經濟政策，廣獲市民肯定。

市府搭配中央振興券政策，推出第三屆的台中購物節，據統計，活動開跑迄今，發票登陸金額破36億元，APP下載量更是超過77萬次，振興經濟帶動後疫情時代的新商機。