網紅陳香菱(Mandi)以精緻臉蛋與H罩杯豪乳聞名，由於擁有護專背景，又有明星臉，被封為「H奶李毓芬」、「最性感救護員」，擁有大批粉絲，但因為在IG上的尺度過大，帳號時常被消失，讓她只能不斷重新開始，日前她在新帳號曬出辣照，超火辣畫面再度引起討論。

陳香菱的新帳號目前才有2.8萬粉絲，和過去相比相差甚遠，因此她積極發文和粉絲互動，時常釋出大尺度福利照，日前她曬出一張辣照，只見她身穿超低胸細肩帶洋裝，露出一條深邃事業線，豐滿上圍完全包不住，有一半都掉在外面，雙球更隨時都要彈出，飽滿的圓弧曲線讓網友直呼性感。

陳香菱也在文中說道：「真的變冷了耶」，超火辣的美照引來將近3千人按讚，網友全部歪樓狂刷愛心，「超級正」、「好漂亮」、「好看」，然而也有人擔心她穿得太少，提醒她天氣轉涼要多注意身體健康，「要注意保暖」、「變冷妳還穿這樣」。

事實上，陳香菱6月才飛到上海工作，也在當地接種疫苗，就算她穿著藍色防護衣，傲人雙峰還是將防護衣撐爆，完全擋不住，然而此舉卻在網路上引起爭議，有網友無法理解她到大陸去打疫苗，「果然驗證胸大無腦，慢走，不送，不用回覆」，但也有粉絲力挺她，「能打疫苗就快打是聰明的，保護自己也保護他人」。