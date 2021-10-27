水居然也有分軟硬？三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻發文指出，雖然肉眼看不出來，但水其實有分為「軟水」和「硬水」，主要取決於水中的礦物質含量，而且根據礦物質含量不同，對於健康的影響也不一樣，而台灣各縣市中，以新北市的水最軟、高雄市的水最硬。

高銘鴻醫師在臉書粉專「大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大泌尿科」發文，表示水的軟硬度主要取決於礦物質含量，尤其是鎂和鈣，當水的礦物質含量越低，水就會越軟、越甘甜；反之，若水的礦物質含量越高，水就會越硬、越苦澀。其中「中軟水」是最適合人體飲用的，而「超硬水」如果過量飲用，則可能導致結石產生。

軟水：礦物質含量少（0-60 mg / L），口感柔和甘甜，用來泡茶、泡咖啡、煮飯，都會讓口感加分，像是日本的水大多屬於軟水。根據政府2021的公開資訊，新北市水質總硬度平均約為 57 mg/ L，也屬於軟水。

中軟水：礦物質含量介於60-120 mg / L之間，是最適合人體飲用的水。台北市約70 mg/ L、桃園約90 mg/ L、台中約118 mg/ L，平均來說屬於中軟水。

硬水：礦物質含量介於120-180 mg / L 之間，人體雖然可以飲用，但口感不佳。台南約144 mg/ L、新竹約124 mg/ L、彰化約171 mg/ L，都屬於硬水。

超硬水：礦物質含量太高（180 mg/ L以上），口感苦澀，硬水也容易讓器皿產生水垢，或皮膚與頭髮失去光澤。高雄約188 mg/ L屬於超硬水。