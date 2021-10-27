邁入11年的「創意台中」活動，今年將於11月5日起在綠空鐵道南段舉辦，中市文化局長陳佳君27日表示，今年結合舊城美學與鐵道文化，以包括自由車及花藝等6大主題等多元活動，活化、美化舊城區，更在產業面結合購物節活動，希望民眾在舊有美好的事物中享受到創意的生活。

創意台中活動11年來每年選定各文化場域移地舉辦，今年以「TAICHUNG CHILL」為主題在綠空鐵道南段舉辦，將於11月5日至11月14日的10天期間規劃6大主題展間、戶外布置、文創市集、美學講座及音樂表演等活動，中市文化局27日舉辦活動記者會。

陳佳君表示，台中市是具有軟實力的城市，「創意台中」活動力年年來在審計新村、光復新村等地辦過，今年則結合舊城美學與鐵道文化在綠空廊道南段舉行，並帶入「單車生活」、「風格生活」、「花藝美學」、「品茗茶藝」、「職人工藝」、「城市觀察」等6大主，活化、美化舊城區，並在產業面結合購物節活動，讓民眾購物之餘，能從舊有美好的事物享受到創意生活。

台中市文化局表示，今年活動聚焦在「產業加值」，邀請國際級設計師陳永基、策展顧問廖佳玲及設計總監路威等人，帶領中區文史學者朱書漢、台灣知名設計師周育潤等人，規劃展現台中產業與創意美學生活的主題展間，由藝術家現場布置戶外裝置，將台中產業特色以不同的創意角度呈現，並規劃「走秀主題日」、「野餐主題日」活動，並邀請品牌產業參與下午茶活動，將新的生活美學帶進老舊記憶的綠空鐵道。