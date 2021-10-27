中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥日前在記者會上反問記者：「大陸是哪個國家」，對此國台辦發言人馬曉光認為陳宗彥是在演一齣鬧劇，在今日在記者會質問，他到底是什麼人？他的祖先為何？他的家族從哪裡來？他流淌的是誰的血？對於這種背祖叛宗的人，實在是不值得評論，「這無非是他為了乞求一官半職而演的一場鬧劇罷了」。

陳宗彥10月19日在疫情記者會上被問到：「有民眾拿大陸接種的證明去換小黃卡做登錄，會要求收回嗎？」陳宗彥先問，確認是不是「從大陸回來的民眾」，接著又說「因為你講大陸，我實在不知道是哪一個國家」。

馬曉光表示，這種背祖叛宗的人實在是不值得評論，「他無非是為了祈求一官半職，而演出一場鬧劇罷了！」

指揮官陳時中今天對於大陸國台辦的發言則僅回應：「淵遠流長問題，由個人回答」。

陳宗彥今天則在自己臉書發文如下：

我身上的血液來自我的父母親，謝謝我的父母讓我擁有熱愛民主自由人權的基因，作為一個海洋國家的子民，有來世界各國的人到此奮鬥打拚，染色體裡有著包容差異、尊重不同、疼惜弱勢、協力互助的成分，而我與我的家人都是台灣人，也以身為台灣人為榮。

這塊土地上流淌的許多先輩的鮮血與青春，他們為了自由民主、公平正義的不屈與勇敢，就是台灣的印記，面對威迫與欺壓，屈服與怯懦才是數典忘祖，但我願意為了她，不斷努力、持續打拚，不是因為血統，而是因為認同。啊！我忘記了有人所在的地方是有網路限制，是看不到民主的方式！